Всичко за Ген. Стоян Тонев

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Амнистия за здравни вноски

Амнистия за здравни вноски

Амнистия за натрупаните борчове от здравни вноски на най-бедните българи. Тази идея обмислят управляващите от ГЕРБ, призна в интервю за "Стандарт" шеф...

22 декември | 6:50
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