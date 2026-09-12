Дариткова сяда в стола на ген. Тонев в здравната комисия
Даниела Дариткова от ГЕРБ ще замести ген. Стоян Тонев в комисията по здравеопазване в 43-тото Народно събрание. Депутатите взеха решение с мнозинство...
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Даниела Дариткова от ГЕРБ ще замести ген. Стоян Тонев в комисията по здравеопазване в 43-тото Народно събрание. Депутатите взеха решение с мнозинство...
Пореден скандал разтърси здравната система. Заради подозрения в злоупотреби при управлението на ВМА ген. Стоян Тонев напусна парламента, а прокуратура...
Бившият шеф на ВМА ген. Стоян Тонев се оттегля от постовете си в парламента след разговор с премиера Бойко Борисов, научи "Стандарт". По-рано днес мин...
Болници ще връщат пари на НЗОК при некачествено лечение - Ген. Тонев, по-щедър е бюджетът на касата за 2015 г. в сравнение с досегашните, но ще стигн...
Амнистия за натрупаните борчове от здравни вноски на най-бедните българи. Тази идея обмислят управляващите от ГЕРБ, призна в интервю за "Стандарт" шеф...
Банки и министерства да си направят здрави фондове, предлага ген. Стоян Тонев Линия на икономии зададе новият мениджър на ВМА проф. Николай Петров са...
София. Пет спешни промени в здравеопазването. За това настоя заместник-кметът на София по направление "Столично общинско здравеопазване" ген. Стоян То...
София. До два месеца в София ще има здравна карта. Предимството на столичното здравеопазване е, че макар и не напълно е съхранило кадрите. Това заяви...
София. Здравният министър трябва да има повече свобода от кабинета, смята бившият директор на Военна болница ген. Стоян Тонев. По думите му основният...
София. В България все още стават чудеса. 28-годишната Станислава Христова ще получи своя втори шанс за живот. Скъпата мозъчна операция, от която...