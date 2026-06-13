Легендарен криминалист разкри сценария "Петрохан" и манипулациите на Калушев
В основата на всичко стои материалният интерес на кървавия лама
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В основата на всичко стои материалният интерес на кървавия лама
Племенникът на ген. Кирил Радев, който е изчезна мистериозно през февруари, е открит жив след масирана акция на полицията. 37-годишният Димитър Момчев...