Свалят наполовина трикольора за ген. Боцев
Добър човек, достоен български офицер, който до последно служеше на родината си, каза премиерът
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Добър човек, достоен български офицер, който до последно служеше на родината си, каза премиерът
Добър човек, достоен български офицер, който до последно служеше на родината си, написа премиерът във фейсбук