Почина ген. Атанас Семерджиев
Почина ген. Атанас Семерджиев, съобщи "Фокус". Той бе най-дългогодишният началник на Генералния щаб на Българската армия – цели 27 г. Ген. Атанас Сем...
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Почина ген. Атанас Семерджиев, съобщи "Фокус". Той бе най-дългогодишният началник на Генералния щаб на Българската армия – цели 27 г. Ген. Атанас Сем...