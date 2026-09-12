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Гъбите хранят село Краище

Гъбите хранят село Краище

Септември е месецът на белишкото село Краище. Защото тогава има много гъба в гората, а тя е основно препитание за местните хора. Да си добър гъбар тря...

31 август | 12:20
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