Гъбари излязоха на протест, голямо недоволство пред парламента
"Не убивайте сектора с гъбите", призовават от профсъюзите
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"Не убивайте сектора с гъбите", призовават от профсъюзите
Септември е месецът на белишкото село Краище. Защото тогава има много гъба в гората, а тя е основно препитание за местните хора. Да си добър гъбар тря...
В Краище гъбарството е основен поминък За липса на обучени работници за събиране на гъби, алармират от Асоциацията на преработвателите на диворастящи...
Смолян. Манатарка с завидното тегло 1,350 кг е била открита край Смолян. Това съобщава за "Фокус" Живко Билянов. Той е собственик на пункт за изкупува...