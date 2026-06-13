Искат бонуси за собствениците на коли с газови уредби
Използват екологично гориво
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Използват екологично гориво
Между 20% и 30% за масовите автомобили
Ето кой е най-евтиният вариант за шофьорите
Това е, за да се избегнат струпвания на паспортните гишета
Проблемът е, че много шофьори трябва да имат нови талони, ако карат с газови уредби