Брюксел поиска контрол върху газовите сделки
Нужни са инвестиции от 1 трилион евро в енергетиката на ЕС до 2020 г. Европейската комисия обяви 25 февруари 2015 г. за рождената дата на Европейския...
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Нужни са инвестиции от 1 трилион евро в енергетиката на ЕС до 2020 г. Европейската комисия обяви 25 февруари 2015 г. за рождената дата на Европейския...