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Бензинът скочи до 2,04 лева

Бензинът скочи до 2,04 лева

Петролът Brent със срок на доставка 15 април поскъпна до 61,19 долара Бензинът прескочи границата от 2 лева. Днес най-масовият А 95 се предлагаше на...

13 февруари | 20:40
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