Карадайъ от Разград: ДПС е гарант за мира в Родината
Централният предизборен лъч на Движението откри кампанията в областта
Следете всички новини, анализи и коментари за Гарант. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Централният предизборен лъч на Движението откри кампанията в областта
Нагла лъжа и клевета, измислица и желание да се построи една предизборна кампания е, ако някой се опитва да каже, че това правителство не е гарант за...
Ние гледаме на държавата като гарант на сигурността. Тя е важна и за хората, и за бизнеса. Правителството на Бойко Борисов успя да постигне финансова...