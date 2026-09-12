Бившата шефка на данъчните отива в пенсия
Галя Димитрова оспорва уволнението си
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Галя Димитрова оспорва уволнението си
Ревизионните актове на агеницята масово падали в съда
Увеличението е свързано с повишаване разходите за персонал в бюджетните организации
Въпреки коронакризата, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките
Вдигнаха й заплатата на 5500 лева
Димитрова се извини на българските граждани за изтичането на личните им данни
Директорът на НАП Галя Димитрова е изключително добър професионалист, каза финансовият министър
Ръководството на НАП ще предприеме незабавни дисциплинарни мерки
София. Националната агенция за приходите (НАП) има нов заместник- изпълнителен директор. Това е Галя Димитрова, съобщиха от пресцентъра на НАП. Тя ще...