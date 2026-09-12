Д-р Петър Кичашки, "Галъп": ДПС - Ново начало е във възход
Изглежда, че чужди интереси стоят зад поведението на президента Румен Радев
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Изглежда, че чужди интереси стоят зад поведението на президента Румен Радев
ДПС - ново начало привлича още привърженици, казва изпълнителният директор на "Галъп"
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ГЕРБ може да разчита на 25,4% от гласовете на избирателите, ако днес имаше парламентарни избори. Това показва последното проучване на „Галъп" за елект...