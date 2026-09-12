70 000 пинг понг топки в Народния театър
Френски спектакъл гостува на 5 и 6 април в София
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Френски спектакъл гостува на 5 и 6 април в София
Известният режисьор и шеф на театъра в Тулуза направи мини сериал по време на пандемията
Коронавирусът е едно от страшните лица на глобализацията, казва известният режисьор и директор на френския Théâtre de la Cité
Имаше опасност да стана предвидим като творец, мотивира странстванията си по света известният режисьор Галин Стоев, който от най-крехка режисьорска в...
Триест. Български игрален филм, режисиран от Галин Стоев, спечели голямата награда на четвъртата среща за подбор на работни проекти и копродуциране Wh...
Варна. Известният театрален режисьор Галин Стоев, който е роден във Варна, но живее и твори от 24 години в Париж, е носител на голямата артнаграда за...
Цветана Манева и Атанас Атанасов в "Хората от Оз" в Театър 199 "Валентин Стойчев"