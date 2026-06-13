Galaxy Xcover 3 само в магазините на VIVACOM
Новият смартфон в семейството на Samsung - Galaxy Xcover 3, ще бъде наличен в търговската мрежа на VIVACOM още следващата седмица. Моделът, който е из...
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Новият смартфон в семейството на Samsung - Galaxy Xcover 3, ще бъде наличен в търговската мрежа на VIVACOM още следващата седмица. Моделът, който е из...