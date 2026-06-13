Над 350 гайдари се събират в Родопите
Гайдарският фестивал започва от 11 часа на 25 юни с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостол Кисьов
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Гайдарският фестивал започва от 11 часа на 25 юни с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостол Кисьов
Чакат 350 000 гости през юли, развяват 300-метров трибагреник 400 гайдари ще дадат началото на Роженския събор, който се възражда след 9-годишно прек...
400 гайдари ще дадат старт на фолклорния събор „Рожен", който ще се състои на 17 юли в Родопите. Това съобщи пред медии Симеон Караколев от Сдружение...