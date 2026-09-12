Уникални гадания прави народът на днешния църковен празник
Не трябва да тръгвате на дълъг път или да взимате пари назаем
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Не трябва да тръгвате на дълъг път или да взимате пари назаем
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