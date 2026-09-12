Всичко за Габи

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Габи пее на "Сан Ремо"

Габи пее на "Сан Ремо"

Талантливото момиче от Детската Евровизия излиза с парче на Джеймс Браун Габриела Йорданова, нашата представителка на детската "Евровизия", ще пее на...

09 февруари | 21:15
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50 бона джакпот за Габи

50 бона джакпот за Габи

Приятно изненадан съм, заяви треньорът на атлетката 50 000 лв. джакпот ще вземе спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова, научи "...

23 декември | 18:23
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Русе награди Габи

Русе награди Габи

Българският участник в Детската Евровизия Габриела Йорданова бе удостоена с приза "Русе - ХХI век". Талантливата седмокласничка получи признанието на...

01 ноември | 18:20
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Русе ликува заради Габи

Русе ликува заради Габи

Над 1 300 000 зрители гледаха по bTV избора на България за Детска Евровизия 2015 Талантливата седмокласничка пее от тригодишна, голямата й страст са...

09 септември | 20:05
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