Обрат в живота на Габи от "Ергенът". Невероятна изненада
Феновете й онемяха
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Феновете й онемяха
Красавицата разкри какви подобрения си е правила
Габриела и Стефани скочиха на президента на федерацията Володя Златев
Талантливото момиче от Детската Евровизия излиза с парче на Джеймс Браун Габриела Йорданова, нашата представителка на детската "Евровизия", ще пее на...
Приятно изненадан съм, заяви треньорът на атлетката 50 000 лв. джакпот ще вземе спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова, научи "...
Песента "Не и моята душа"(Not My Soul) на Дестини Чукуниере от Малта спечели 13-ото издание на "Детска Евровизия", чийто домакин бе България. Чаровнат...
Разноцветни петли зарадваха столичани дни преди "Детската Евровизия". Петте арт-инсталации с посланията на Крисия, Хасан, Ибрахим, Габи и Иван бяха тъ...
Българският участник в Детската Евровизия Габриела Йорданова бе удостоена с приза "Русе - ХХI век". Талантливата седмокласничка получи признанието на...
Над 1 300 000 зрители гледаха по bTV избора на България за Детска Евровизия 2015 Талантливата седмокласничка пее от тригодишна, голямата й страст са...
Ефектна татуировка на лявата ръка показа финалистката ни на троен скок Габриела Петрова. Златистата рисунка е подарък от нейната физиотерапевтка. "Нос...