Г-8 изключи Русия
Хага. Лидерите на седемте най-развити икономически страни, влизащи в състава на Г-7, решиха да проведат собствена среща на върха в Брюксел през юни...
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Хага. Лидерите на седемте най-развити икономически страни, влизащи в състава на Г-7, решиха да проведат собствена среща на върха в Брюксел през юни...
Берлин. Германският канцлер Ангела Меркел каза, че Европейският съюз ще наложи още санкции на Русия след решението за анексация на Кримския полуостров...
Москва. Председателството на лидерите на водещите промишлено развити страни - Г-8 от днес се поема от Русия. В тази връзка руският президент Владимир...
Световните лидери призоваха Сирия към преговори за мир
Белфаст. САЩ ще отпуснат 300 милиона долара хуманитарна помощ за сирийските бежанци, предаде АФП, позовавайки се на член на американската делегация...
Путин остава в изоалция във втория ден на срещата на лидерите на Г-8
Вашингтон. Американският президент Барак Обама обсъди конфликта в Сирия с европейските лидери преди срещата на върха на Г-8 идната седмица, съобщиха о...
Лондон. Служители на силите за борба с безредиците образуваха кордон около сграда в центъра на Лондон. Там започнаха да се съберат антиглобалистки дем...