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Г-8 изключи Русия

Г-8 изключи Русия

Хага. Лидерите на седемте най-развити икономически страни, влизащи в състава на Г-7, решиха да проведат собствена среща на върха в Брюксел през юни...

25 март | 7:20
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