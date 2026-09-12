Меркел и Камерън се успаха заради Путин
Санкт Петербург. Домакинът на Г-20 Владимир Путин "разнообрази" форума с няколко неволни на пръв поглед конфуза, които предизвикаха иронични усмивки с...
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Санкт Петербург. Домакинът на Г-20 Владимир Путин "разнообрази" форума с няколко неволни на пръв поглед конфуза, които предизвикаха иронични усмивки с...
Обама ще направи специално обръщение във вторник - ден след гласуването на Конгреса за удар в Сирия
Москва. Страните от Г20 се договориха да се противопоставят на всички форми на протекционизъм като възнамеряват да запазят отворени пазарите си. Това...