Бялото злато подлуди Европа! Полша диша във врата на Германия
България драматично изостава от най-динамичния пазар на Стария континент
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България драматично изостава от най-динамичния пазар на Стария континент
За потребителите най-важно е крайните продукти
Земеделският зам.министър Тодор Джиков откри форума
София. Правителството прие Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи, обявиха от пресслужбата на...
По-големи субсидии в Европа свалят цената на суровината