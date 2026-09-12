Всичко за Фриц Жоли Жоашен

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Екстрадират Фриц Жоли Жоашен

Екстрадират Фриц Жоли Жоашен

Фриц Жоли Жоашен, който бе издирван за тероризъм, трябва да бъде екстрадиран днес. Той е бил изведен от хасковския арест под засилени мерки за сигурно...

29 януари | 10:45
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