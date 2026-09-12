Екстрадират Фриц Жоли Жоашен
Фриц Жоли Жоашен, който бе издирван за тероризъм, трябва да бъде екстрадиран днес. Той е бил изведен от хасковския арест под засилени мерки за сигурно...
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Фриц Жоли Жоашен, който бе издирван за тероризъм, трябва да бъде екстрадиран днес. Той е бил изведен от хасковския арест под засилени мерки за сигурно...
Решението е окончателно Хасково. Френските власти ще получат 29-годишният Франц Жоли Жоаши, който се намира в момента в България до 10 дни. Хасковск...
Хасково. Хасковският съд гледа днес делото срещу Фриц Жоли Жоашен, който е задържан за тероризъм и за отвличане на детето си, предаде БГНЕС. Смята се,...
Заловеният у нас по обвинение за участие в терористична група Фриц Жоли Жоашен пътувал в автобуса към Турция с още трима от френските списъци за терор...
Хасково. Искания с европейска заповед, издадена от съда в Париж, за екстрадация заради това, че участвал в терористична група, подготвяща атентати фра...
Хасково. Хасковският окръжен съд отказа да предаде на френските власти 29-годишният парижанин Фриц Жоли Жоашен по първата от двете Европейски заповеди...