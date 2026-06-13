Фреза осакати жена в петричко село
Селскостопанска фреза, използване за оран, осакати 65-годишна жена в село край Петрич, работила на нивата си на Велика събота, предаде БГНЕС. Инциден...
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Селскостопанска фреза, използване за оран, осакати 65-годишна жена в село край Петрич, работила на нивата си на Велика събота, предаде БГНЕС. Инциден...