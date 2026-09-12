Всички хотели пълни заради „FRANCOFOLIES" в Благоевград
„FRANCOFOLIES" в Благоевград за втора поредна година ще привлече хиляди меломани от страната и чужбина. Напливът на любители на съвременната френска м...
Следете всички новини, анализи и коментари за Френска Музика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„FRANCOFOLIES" в Благоевград за втора поредна година ще привлече хиляди меломани от страната и чужбина. Напливът на любители на съвременната френска м...
Звездата на френската музика Патрисиа Каас, разтапящият глас на Франция Патрик Брюел и българският певец Владимир Ампов - Графа ще излязат на сцената...
Боб Синклер разби с хитове хилядите меломани в полунощ Световноизвестният диджей Боб Синклер вдигна адреналина на хилядите меломани в полунощ на площ...
Зрителите гледат безплатно звездите Патрисиа Каас и Боб Синклер Хиляди любители на френската музика от страната и чужбина пристигнаха в Благоевград з...