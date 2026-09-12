Гешев зове медиите за обективност за прокуратурата
В Брюксел Гешев ще представи приоритетите на прокуратурата на среща с Франс Тимерманс
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В Брюксел Гешев ще представи приоритетите на прокуратурата на среща с Франс Тимерманс
Франс Тимерманс ще бъде избран за председател на Европейската комисия
Борисов проведе среща с Франс Тимерманс и изрази смекчена позиция в преговорите
Днес всички лидери на ЕС ще имат работна вечеря в Брюксел, на която ще започнат да разпределят най-високите постове в ЕС след евроизборите
Излязохме едни гърди пред румънците в битката срещу корупцията
Франс Тимерманс, първи вицепрезидент на ЕК, специално за "Стандарт" Гражданите на Европа очакват ЕС да се промени. Те желаят той да се концентрира въ...
При договарянето на споразумението в областта на миграцията между ЕС и Турция трябва да се съобразим с интересите на всички държави от Общността, вклю...
От началото на мигрантската криза Република Македония разчита само и единствено на собствения си ресурс. Помощта от ЕС закъснява. Това каза македонски...
Брюксел. Европейската комисия подкрепя България в искането й да няма обвързване между влизането на страната в Шенген и Механизма по сътрудничество и о...