Всичко за Франческо Тоти

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Тоти спаси "Рома"

Тоти спаси "Рома"

Франческо Тоти направи невероятен обрат за "Рома". Снощи италианците надвиха "Торино" с 3:2 на стадион "Олимпико". Андреа Белоти се разписа от дузпа...

21 април | 7:07
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Тоти продава екипа на Меси

Тоти продава екипа на Меси

Легендата на "Рома" Франческо Тоти продава фланелката на Лионел Меси, която получи след двубоя между "вълците" и "Барселона" за трофея "Жоан Гампер"....

15 август | 17:40
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Принцът дойде, вкара и засне

Принцът дойде, вкара и засне

Неслучайно Франческо Тоти е наричан Принцът на Рим. Капитанът на "Рома" сам обърна "Лацио" от 0:2 на почивката до 2:2 в дербито на Рим. Тоти реализира...

11 януари | 18:12
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