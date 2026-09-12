Франческо Тоти напусна Рома
По-добре да бях умрял, заяви легендата на емоционален брифинг
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По-добре да бях умрял, заяви легендата на емоционален брифинг
Франческо Тоти направи невероятен обрат за "Рома". Снощи италианците надвиха "Торино" с 3:2 на стадион "Олимпико". Андреа Белоти се разписа от дузпа...
Легендата на "Рома" Франческо Тоти продава фланелката на Лионел Меси, която получи след двубоя между "вълците" и "Барселона" за трофея "Жоан Гампер"....
Неслучайно Франческо Тоти е наричан Принцът на Рим. Капитанът на "Рома" сам обърна "Лацио" от 0:2 на почивката до 2:2 в дербито на Рим. Тоти реализира...
Франческо Тоти и Илари Блази удариха в земята всички двойки от хайлайфа на Италия с появата си на плажа в Сабаудия. Легендата на "Рома" реши да си по...
Капитанът на "Рома" Франческо Тоти заяви, че ще приветства евентуален трансфер на Дидие Дрогба при "вълците". Принцът на Рим дори се пошегува, че котд...