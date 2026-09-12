Всичко за Франц Бекенбауер

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Сгащиха Кайзера заради подпис

Сгащиха Кайзера заради подпис

Проблемите за Франц Бекенбауер продължават с пълна сила. Обвиненията към Кайзера, че е купувал гласове, с които да спечели домакинството на Световното...

10 ноември | 23:50
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Бекенбауер се преби на ски

Бекенбауер се преби на ски

Ските се оказват слабото място на немските спортни легенди. Франц Бекенбауер последва Михаел Шумахер и стана жертва на любимия си спорт. Заради инциде...

18 февруари | 18:05
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