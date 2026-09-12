2024 г. Загубихме великани, които няма кой да наследи /СНИМКИ/
Отидоха си Ален Делон, Франц Бекенбауер и Роберто Кавали
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Отидоха си Ален Делон, Франц Бекенбауер и Роберто Кавали
Кайзера почина на 78-годишна възраст
На 78-годишна възраст
Германският футболен съюз стартира юридически процедури срещу Франц Бекенбауер, свои бивши членове и срещу ФИФА. Целта е да се ограничат потенциалните...
Проблемите за Франц Бекенбауер продължават с пълна сила. Обвиненията към Кайзера, че е купувал гласове, с които да спечели домакинството на Световното...
Ските се оказват слабото място на немските спортни легенди. Франц Бекенбауер последва Михаел Шумахер и стана жертва на любимия си спорт. Заради инциде...
Цюрих. ФИФА разследва Франц Бекенбауер и още трима настоящи членове на Изпълнителния комитет на световната футболна централа, заради съмнения за наруш...
Мюнхен. Легендарният немски футболист, треньор и настоящ функционер Франц Бекенбауер отказа да посети световното първенство в Бразилия. Световният шам...
Мюнхен. Почетният президент на Байерн Мюнхен Франц Бекенбауер очаквано разкритикува представянето на тима след загубата с 0:4 от Реал Мадрид и отпадан...
Берлин. След като миналата седмица малките и големите на "Левски" се събраха на Герена, за да отпразнуват Деня на Футбола и да завържат на ръцете си с...
Бербатов беше скъп за "Байерн", каза Казера.
София. България и Германия официално ще си помагат във футбола. Това стана ясно, след като Българският футболен съюз в лицето на президента му Борисла...
София. „Държавата няма големи финансови възможности, но трябва да се търсят подходящи форми за подкрепа", отбеляза министър-председателят Пламен Ореша...
Добрич. Съпругата на футболната легенда Франц Бекенбауер - Кайзера Зибиле е на почивка в голф-комплекс "Тракийски скали" край Каварна, разкри кметът н...