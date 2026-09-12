Всичко за Ford

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Ford ще получи 9,2 млрд. долара от американските власти за изграждане на заводи за батерии за електромобили

Програмата ATVM е създадена от Конгреса по време на управлението на бившия президент Джордж Буш-младши, който отпусна 25 млрд. долара "за осигуряване...

22 юни | 23:17
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Показаха част от новия C-Max

Показаха част от новия C-Max

Ford пусна снимка, на която се вижда обновеният компактен ван C-Max, чиято премиера ще се състои на автомобилния салон в Париж следващия месец. Фотото...

17 септември | 4:15
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Властелинът на лявата лента

Властелинът на лявата лента

Шофьорите с афинитет към високите скорости никак не са малко. Особено в България. Тук почти всеки, който има книжка, обича да настъпва газта, а също и...

01 юли | 21:05
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