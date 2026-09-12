Любима марка коли на българина отива в историята. Причината е шокираща
3500 от общо 4500 служители ще бъдат съкратени
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3500 от общо 4500 служители ще бъдат съкратени
Производството на електрическата версия на Explorer трябваше да бъде ангажиран заводът на компанията в Кьолн
Програмата ATVM е създадена от Конгреса по време на управлението на бившия президент Джордж Буш-младши, който отпусна 25 млрд. долара "за осигуряване...
Първата кола, която ще бъде произведена в завода, е новият изцяло електрически Explorer на Ford, създаден изключително за Европа
Инвестицията е за 3,5 милиарда долара
Миналия четвъртък главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли изпрати видеопослание до своите подчинени
Партньорите ще инвестират най-малко 7,77 млрд. долара в проектите, като Ford ще поеме основната част от инвестицията
Проблемът представлява само 0,17 ремонта на 1000 автомобила
Предмет на този съдебен спор е лицензирането на основни патенти за LTE мрежи
Ford се разделя с култовия Mondeo
Моделът Kuga получи 2-литров TDCi двигател с мощност 180 к.с. Нова система, наречена pre-collision assist, разработва Ford. Скоро тя ще бъде интегрир...
Ford пусна снимка, на която се вижда обновеният компактен ван C-Max, чиято премиера ще се състои на автомобилния салон в Париж следващия месец. Фотото...
Шофьорите с афинитет към високите скорости никак не са малко. Особено в България. Тук почти всеки, който има книжка, обича да настъпва газта, а също и...