Правят нов фонд за спасяване на банки
Създават възможност за държавна подкрепа и за ранна намеса в трезори с проблеми Създават нов фонд за спасяване на банки. Той ще се нарича Фонд за пре...
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Създават възможност за държавна подкрепа и за ранна намеса в трезори с проблеми Създават нов фонд за спасяване на банки. Той ще се нарича Фонд за пре...