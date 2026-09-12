Нов директор поема фонд "Наука"
Нов директор на фонд "Научни изследвания" ще бъде назначен днес. Геновева Жечева е кандидатът, който се очаква да заеме поста, обяви министърът на об...
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Нов директор на фонд "Научни изследвания" ще бъде назначен днес. Геновева Жечева е кандидатът, който се очаква да заеме поста, обяви министърът на об...
Шефът на фонда за Научни изследвания Николай Христов е задържан за убийство, извършено на 14 юли в столичния квартал "Лозенец", съобщиха от МВР. Христ...
Директорът на Фонд „Научни изследвания" Николай Христов е бил арестуван за убийството на бивш полицай. Това съобщиха от прокуратурата за бТВ. Случаят...
Интервю с акад. Владимир Овчаров, управител на Фонд "Научни изследвания" в оставка - Академик Овчаров, защо подадохте оставка? - Ако трябва да започ...
София. Български учени отново излизат на протест срещу нередностите във фонд "Научни изследвания". Недоволните младежи са от БАН, Софийския университе...