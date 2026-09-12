„Фолксваген“ спира цялото си производството в ЕС
Все още не се знае какви ще са щетите от кризата, породена от коронавируса
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Все още не се знае какви ще са щетите от кризата, породена от коронавируса
"Дойче веле": Не е изключено концернът да потвърди намеренията си за Турция
Профсъюзните лидери имат силата да оказват много тежко въздействие върху стратегическите решения на концерна
Брюксел също критикува решението за завод в Турция
Страната ни може да предостави редица конкурентни предимства
КТ "Подкрепа" изтъква пред германските профсъюзи предимствата на България
Автомобилният "Фолксваген" изтегля обратно половин милион свои коли от САЩ. Това стана след като властите в страната заведоха дело срещу германския ав...
Германският автомобилен концерн "Фолксваген" призна, че е заблудил за разхода на гориво на нови 800 000 коли, продадени в Европа. Съобщението на компа...
Изминалата седмица на световните фондови пазари протече при доста колеблива търговия. Тя бе обусловена от смесените сигнали, идващи от корпоративните...
Автомобилният гигант „Фолксваген" ще изтегли от европейския пазар още около три милиона автомобила, за да проведе адаптация на двигателите им според е...
"Фолксваген" ще поправи безплатно 1 милион и 200 хиляди автомобила, засегнати от проблема с с вредните емисии. Това става ясно от съобщение на британс...
За финансовите пазари няма почивка. Късата работна седмица у нас се оказа фатална за автомобилната индустрия и особено за германския концерн "Фолксваг...
Mанипулирането на данните за вредните емисии от двигателите на "Фолксваген" е правено и на европейския пазар. Информацията съобщи министърът на трансп...