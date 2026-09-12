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"Фолксваген" с нови измами

"Фолксваген" с нови измами

Германският автомобилен концерн "Фолксваген" призна, че е заблудил за разхода на гориво на нови 800 000 коли, продадени в Европа. Съобщението на компа...

04 ноември | 20:05
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