Извънредно! Изтеглят от пазара опасни марки фойерверки
Всички тези модели фойерверки не отговарят на изискванията на Директивата за пиротехниката, както и на европейския стандарт
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Всички тези модели фойерверки не отговарят на изискванията на Директивата за пиротехниката, както и на европейския стандарт
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Засилени проверки в търговската мрежа започна МВР заради наближаващите празници