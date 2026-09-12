МакГрегър намекна за двубой с Мейуедър
Звездата на UFC Конър МакГрегър засили слуховете за евентуален двубой с Флойд Мейуедър. Шампионът в категория перо в ММА публикува в социалните мрежи...
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Звездата на UFC Конър МакГрегър засили слуховете за евентуален двубой с Флойд Мейуедър. Шампионът в категория перо в ММА публикува в социалните мрежи...
Евентуалният реванш с Флойд Мейуедър може да отложи прекратяването на кариерата на Мани Пакиао. Бившият световен шампион по бокс смяташе следващият му...
Флойд Мейуедър сложи край на активната си боксова кариера и няма да прави завръщане, това потвърди мениджърът му Леонард Елербе в Twitter. Така отхвър...
Филипинския боксьор Мани Пакиао поиска реванш Флойд Мейуедър (САЩ). Новината идва, след като по-рано през седмицата стана ясно, че американецът е изпо...
Световният шампион по бокс за професионалисти на три федерации Флойд Мейуедър (САЩ) ще изиграе последния мач в кариерата си срещу сънародника си Андре...
Сега разбра ли коя съм, пита още непобедената шампионка в ММА Шампионката в ММА Ронда Рауси спечели две отличия от спортните Оскари. Снощи на бляскав...
Въпреки че загуби "мача на века" срещу Флойд Мейуедър, Мани Пакиао бе посрещнат като шампион в родината си. Стотици приветстваха боксьора в столицата...
Флойд Мейуедър заклейми Мани Пакиао като "страхливец". Американският боксьор също така заяви, че няма да даде реванш на филипинския си съперник. Мейу...
Флойд Мейуедър отново се прояви. Американският боксьор посети 26-ия рожден ден на Крис Браун, където бе атракцията на вечерта. Това бе първата му откр...
Серафим Тодоров се похвали, че е започнала процедура по организирането на титаничен боксов мач между него и най-богатия спортист в света Флойд Мейуедъ...
Легендата в бокса Майк Тайсън призна, че е останал разочарован от мача между Мани Пакиао и Флойд Мейуедър-младши тази сутрин. Бившият световен шампион...
"Аз съм победителят". Tова каза Мани Пакиао, който по-рано загуби битката срещу Флойд Мейуедър в "боя на века". Филипинецът изтъкна, че съдийско решен...
Безапелационна победа на Флойд Мейуедър над Мани Пакиао. Мачът между двамата бе от 12 рунда. Американецът, който спечели "боя на века", ще грабне 150...
Феновете точат лиги по момичетата на ринга Големият Майк Тайсън отново попадна под светлината на прожекторите. И то на фона на "боя на века" между Фл...
Флойд Мейуедър се оказа по тежък с 0,5 кг от Мани Пакиао, след като по-рано днес двамата се премериха преди двубоя помежду им. Мейуедър закова кантар...
Треньорът на Мани Пакиао - Фреди Роуч, изрази съмнения дали Флойд Мейуедър изобщо ще се появи за "Мача на века" в събота. С това чувство са останали о...
Много си стиснат, скочи Марк Уолбърн на Пъф Деди Истерията около "мача на века" между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао разтресе здраво Холивуд. Звездите...
Билетите за най-чакания боксов мач между Флойд Мейуедър и Мани Пакиао бяха разпродадени за около 1 минута, след като бяха пуснати на пазара, информира...
Боксов ринг поставен в лобито на MGM Grand