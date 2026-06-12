Данъчни правят регистър на ведомствени бензиностанции
Отпада идеята да отчитат продажбите на горива с фискални устройства Всички ведомствени бензиностанции ще бъдат вкарани в регистър към Националната аг...
Следете всички новини, анализи и коментари за Фискални Апарати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отпада идеята да отчитат продажбите на горива с фискални устройства Всички ведомствени бензиностанции ще бъдат вкарани в регистър към Националната аг...