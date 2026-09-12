Нови „честитки“ от КАТ удрят директно по джоба на шофьорите
КАТ, ДАИ и ТОЛ управлението работят по интеграция на своите информационни системи
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КАТ, ДАИ и ТОЛ управлението работят по интеграция на своите информационни системи
Полицаи поднасят изненада
В ход е специализирана полицейска операция
Граничарите връчват шифове на КАТ
МВР пусна днес на сайта си новата версия на електронните си услуги за граждани и фирми
Според премиера Николай Денков това действие не нарушава правата на гражданите
Вече става и с неприсъствени фишове
Само за периода от 1 до 23 юни на водачи, преминаващи през граничните контролно-пропускателни пунктове са връчени 11 347 електронни фиша на стойност 1...
Пред КАТ настана стълпотворение
25 457 фиша са издадени от екипите на Пътна полиция по време на празничните дни от 21 декември 2018 г. до 1 януари 2019 г....
Отказва договора в Слънчев бряг, но няма да зарязва занаята Петко Семерджиев си сменя номера на телефона, ще продължи да пуска фишове Само за часове...
Жителите на област Кюстендил могат да подават сигнали на полицията за джигитите на пътя. Местната Областна дирекция на МВР обяви специален електронен...
София. Българският спортен тотализатор (БСТ) стартира официално от днес приемането на залози за участие в игрите си чрез интернет. Министърът на младе...
Пишат в талона и децата на шофьора
София. Електронните фишове на джигитите вече ще бъдат качвани в интернет. Това пише в законопроекта на МВР, подготвен от експерти на ведомството. За...