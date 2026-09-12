Си Дзинпин разтърсва китайската финансова система
Кого ще назначи на ключови постове китайският президент?
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Кого ще назначи на ключови постове китайският президент?
"Безобразията в банката започнаха през 2010 и са продължили до 2014 година", смята бившият директор на КТБ Любомир Весов. Той заяви пред Нова ТВ, че...
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