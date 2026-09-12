Димитър Маджаров: 35 години, същата рецепта
Девизът на семейство Маджарови „От нашето семейство за вашето семейство“
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Девизът на семейство Маджарови „От нашето семейство за вашето семейство“
Деликатесите на Маджаров — първото, което изваждаме от хладилника след празниците
Мъж от Сливен намери игла в парче вакумирано филе. Живко Желев купил продукта от кварталния магазин за своята бременна дъщеря, пише бТВ. Когато мъжът...