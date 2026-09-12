Мармотът Фил предрече ранна пролет
Осем космати "метеоролози" направиха прогноза за времето в САЩ Мармотът Фил - най-атрактивният "метеоролог" в САЩ, предрече ранна пролет тази година,...
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Осем космати "метеоролози" направиха прогноза за времето в САЩ Мармотът Фил - най-атрактивният "метеоролог" в САЩ, предрече ранна пролет тази година,...
Приятели на 16-годишния Марино, който бе прегазен край Лесидрен при гонка, искат да направят филм за него. Това разказа негова учителка пред бТВ, коят...
Ню Йорк. Дженифър Анистън е поискала рекорден хонорар за участието си в продължението на комедията "Ние, Милеровите". Тя определила цена от 15 млн. до...