Джак Уорнър сам се предаде на полицията в родината си
Бившият вицепрезидент на ФИФА Джак Уорнър се предаде, бе арестуван и по-късно пуснат под гаранция в родината си Тринидад и Тобаго като част от продълж...
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Бившият вицепрезидент на ФИФА Джак Уорнър се предаде, бе арестуван и по-късно пуснат под гаранция в родината си Тринидад и Тобаго като част от продълж...