Парад на голотата в Кан
В парад на голотата се превърна червеният килим на кинофестивала в Кан. Премиерите на "Непознатото момиче" и "Жулиета" събраха едни от най-известните...
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В парад на голотата се превърна червеният килим на кинофестивала в Кан. Премиерите на "Непознатото момиче" и "Жулиета" събраха едни от най-известните...
Протест в подкрепа на отстранената от президентския пост на Бразилия Дилма Русеф се проведе по време на кинофестивала в Кан. Демонстрацията бе организ...
Робърт де Ниро получи сочна целувка от венецуелския актьор Едгар Рамирес. Вчера те представиха филма си "Ръце от камък", посветен на легендарния панам...