Всичко за Фестивал В Кан

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Парад на голотата в Кан

Парад на голотата в Кан

В парад на голотата се превърна червеният килим на кинофестивала в Кан. Премиерите на "Непознатото момиче" и "Жулиета" събраха едни от най-известните...

22 май | 19:46
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Женски десант в Кан

Женски десант в Кан

Робърт де Ниро получи сочна целувка от венецуелския актьор Едгар Рамирес. Вчера те представиха филма си "Ръце от камък", посветен на легендарния панам...

16 май | 18:00
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