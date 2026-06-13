Споделяме зелени идеи в Южния парк
"Фестивал на зелените идеи" ще състои в Южния парк днес. Той ще зарадва любителите на цветя и декоративни растения с разнообразна програма. Стартът н...
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"Фестивал на зелените идеи" ще състои в Южния парк днес. Той ще зарадва любителите на цветя и декоративни растения с разнообразна програма. Стартът н...