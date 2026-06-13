Разлог привлича туристи в фестивал на носиите
Обличат чужденци в народни облекла на площада Уникален фестивал под мотото „Хиляди носии на едно място" ще зарадва жителите и гостите на Разлог на вт...
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Обличат чужденци в народни облекла на площада Уникален фестивал под мотото „Хиляди носии на едно място" ще зарадва жителите и гостите на Разлог на вт...