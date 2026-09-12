Всичко за Фернандо Алонсо

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Последни новини Спорт
Фетел отива във "Ферари"

Фетел отива във "Ферари"

Германецът сменя Алонсо, ще взима по 64 млн. евро на година Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще напусне "Ред Бул" след края на сезона....

04 октомври | 16:55
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Алонсо захапа Фетел

Алонсо захапа Фетел

Мадрид. Фернандо Алонсо продължава със словесната война срещу световния шампион Себастиян Фетел. Испанецът все още се надява лошият късмет да сполети...

27 август | 17:43
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Алонсо преговаря с Ред Бул

Алонсо преговаря с Ред Бул

Берлин. Представител на испанския пилот Фернандо Алонсо преговаря за трансфер в тима на Ред Бул, пише вестник "Билд". Според изданието Луис Гарсия Аб...

28 юли | 13:45
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