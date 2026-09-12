Световен шампион във Формула 1 се радва с нашия Никола Цолов
Освен от Фернандо Алонсо, младият български пилот бе поздравен от шефа на Алпин Бруно Фамен
Следете всички новини, анализи и коментари за Фернандо Алонсо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Освен от Фернандо Алонсо, младият български пилот бе поздравен от шефа на Алпин Бруно Фамен
Люис се видя с Фернандо Алносо
Куп звезди от Формула 1 влязоха в ролята на футболисти на ежегодния благотворителен мач в Монако. Двубоят, който се играе няколко дни преди местното Г...
Пилотът на МакЛарън Фернандо Алонсо получи забрана да се състезава за Гран При на Бахрейн след ужасяващата катастрофа, която претърпя в Австралия. Ис...
Фернандо Алонсо, който като по чудо оцеля след зловеща катастрофа в първото за годината състезание във Формула 1, намери интересен начин да се успокоя...
Испанецът по радиото: Забранено ли е да кажа, че съм жив? Зверска катастрофа помрачи първото състезание от календара на Формула 1. Фернандо Алонсо и...
Пилотът на МакЛарън Фернандо Алонсо ще пропусне първото за сезона състезание във Формула 1. Испанецът няма да кара за Гран При на Австралия по съвет н...
Пилотът на "Макларън" Фернандо Алонсо катастрофира в Барселона в последния днес на предсезонните тестове във Формула 1. Испанецът е в съзнание, но бе...
Четирикратният шампион във Формула 1 Себастиан Фетел (Ред Бул) подписа тригодишен договор с Ферари. Това се случи минути, след като бе потвърдено офиц...
Фернандо Алонсо напуска Ферари в края на сезона, това потвърди бившият президент на компанията Лука Ди Монтеземоло. Публична тайна е напускането на А...
Германецът сменя Алонсо, ще взима по 64 млн. евро на година Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще напусне "Ред Бул" след края на сезона....
Монако. Испанският пилот от "Ферари" Фернандо Алонсо е отказал среща с популярния канадски поп певец Джъстин Бийбър, разкрива F1Pulse. Бийбър бе гост...
Маринело. Кими Райконен ще се присъедини към Фернандо Алонсо във Ферари през следващия сезон на Формула 1, предаде Би Би Си. Финландецът, който спече...
Мадрид. Фернандо Алонсо продължава със словесната война срещу световния шампион Себастиян Фетел. Испанецът все още се надява лошият късмет да сполети...
Берлин. Представител на испанския пилот Фернандо Алонсо преговаря за трансфер в тима на Ред Бул, пише вестник "Билд". Според изданието Луис Гарсия Аб...
Бахрейн. Фернандо Алонсо с "Ферари" бе най-бърз в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Бахрейн във Формула 1. Испанецът...
Шанхай. Фернандо Алонсо доминира в третия пореден кръг на Формула 1, който се проведе днес в Китай, и заслужено спечели първата победа за Ферари за се...