Нова тв пуска втори сезон на „Фермер търси жена”
Нова телевизия пуска втори сезон на шоуто „Фермер търси жена". "За любовта няма невъзможни неща, но това да събере не една, а няколко двойки от различ...
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Нова телевизия пуска втори сезон на шоуто „Фермер търси жена". "За любовта няма невъзможни неща, но това да събере не една, а няколко двойки от различ...