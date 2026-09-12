Всичко за Феликс Магат

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Фулъм би шута на Феликс Магат

Фулъм би шута на Феликс Магат

Лонодн. Феликс Магат напусна мениджърската роля във Фулъм след изключително слабия старт на тима през новия сезон. Немският спец трябваше да спасява...

19 септември | 8:17
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