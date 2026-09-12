Лекували съотборник на Бодуров със сирене
Бившият мениджър на Николай Бодуров във "Фулъм" Феликс Магат е шашнал всички в клуба в края на миналия сезон. Централният защитник Бреде Хангеланд е и...
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Бившият мениджър на Николай Бодуров във "Фулъм" Феликс Магат е шашнал всички в клуба в края на миналия сезон. Централният защитник Бреде Хангеланд е и...
Лонодн. Феликс Магат напусна мениджърската роля във Фулъм след изключително слабия старт на тима през новия сезон. Немският спец трябваше да спасява...
Лондон. Мениджърът на Фулъм Феликс Магат се извини на феновете на отбора с отворено писмо, след като "котиджърс" изпаднаха в Чемпиъншип. Лондончани за...
Лондон. Новият мениджър на Фулъм Феликс Магат разкритикува своя предшественик Рене Мюленстийн за това, че "дестабилизирал" тима от "Крейвин Котидж"....
Лондон. Ръководството на Фулъм е уволнило техническия директор Алан Кърбишли и помощник треньора Рей Уилкинс, информира Sky Sports. Двамата се при...