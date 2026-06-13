Саудитска Арабия шокира Израел! Ето какво предлага
Съгласни сме, че регионалният мир включва мир за Израел, каза външният министър
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Съгласни сме, че регионалният мир включва мир за Израел, каза външният министър
Двамата обсъдиха задълбочаване на установения политически диалог и на доброто сътрудничество в сферите на икономиката и инвестициите