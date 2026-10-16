В тази забравена долина хората още разговарят с феи!
Шаманка предсказва бъдещето сред планините на Пакистан
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Шаманка предсказва бъдещето сред планините на Пакистан
Ученият твърди, че снимките не са обработвани
Русе. Тренировката на "Дунав 8806" в Русе започна днес с водосвет за здраве. Отец Янко от храм "Свети Георги" в град Мартен благослови баскетболисткит...