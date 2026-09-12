Големите тайни! Дъщерята на Фатик проговори за разстрела на баща си
Александра Тюркмен за първи път каза какво се е случило
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Александра Тюркмен за първи път каза какво се е случило
Александра е неразделна с гаджето си Мони Георгиев
Вече две години Интерпол издирва Йосиф Йосифов Ще лежи ли в затвора Йосиф Йосифов- Йоско Костинбродския, осъден за убийството на Кирил Киров- Японеца...
София. Софийският градски съд пусна от ареста без мярка за неотклонение Денис Тюркмен, зет на убития бизнесмен Филип Найденов – Фатик, и доведения му...
Дениз Тюркмен опитал да присвои имот в "Люлин" Зетят на Филип Найденов-Фатик - Денис Тюркмен, бе закопчан за рекет при спецакция на полицията в София...
София. Племенникът на Фатик е един от загиналите в жестоката катастрофа в столичния квартал "Княжево", съобщи Нова тв. Исмет Тюркмен е син на Дениз...