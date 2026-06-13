Световен режисьор идва за София филм фест
Фатих Акин представя „Рейнско злато“ през март
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Фатих Акин представя „Рейнско злато“ през март
"Раната" е най-новият филм на Фатих Акин. Въпреки че действието се развива преди сто години, в лентата се оглежда и днешната действителност с войни и...
Същата вечер феновете на немския творец ще видят новата му лента "Раната" Автобиографията на режисьора "В клинч" ще има премиера на 25 март в кино "О...