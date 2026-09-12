480 000 са намерените бюлетини в Костинброд
София. 480 000 са намерените бюлетини в печатницата в Костинброд, които прокуратурата разкри при акция ден преди парламентарните избори. От тях 170 00...
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София. 480 000 са намерените бюлетини в печатницата в Костинброд, които прокуратурата разкри при акция ден преди парламентарните избори. От тях 170 00...
Експерти казват можело ли е да се гласува с тях
София. БСП имат информация, че отпечатаните бюлетини за подмяната на вота са 700 000, съобщиха от партията на извънредна пресконференция. Според данни...
София. Скандалният случай с отпечатването на 350 000 бюлетини в печатница в град Костинброд, по който прокуратурата извършва проверка, "е доказателств...