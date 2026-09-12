Важно от БНБ! Нова драма с банкнотите
Какво показват най-новите данни
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Какво показват най-новите данни
Бориславова е обвинена, че е фалшифицирала документи
Вместо да отговори на въпроси за разследването срещу нея, Бориславова отново заговори за Пепи Еврото
Бориславова със своя електронен подпис може да е изпратила съобщения до Агенцията по вписванията, които не са верни
В края на март 2024 г. парите в обращение достигнаха 28 893.6 млн. лв.
Под ръководството на ГД „Национална полиция“ се провежда спецакция на територията на няколко дирекции на МВР
Бях принудена със заплаха към децата ми, обяви адвокат Деница Чингарова
Протекцията обаче при ваксинираните е много по-висока
При специализирана полицейска операция в дома му
Глоба и за двамата предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България
Фалшифицирането на протоколите за вота не е престъпление. Това решиха депутатите, които не подкрепиха на първо четене промени в Наказателния кодекс, п...
Варшава. Властите в Полша са фалшифицирали резултатите от изминалите избори за местни органи. Това заяв лидерът на най-голямата опозиционна партия в П...
ДАНС удари банда за фалшифициране и разпространение на пари. Голямото количество фалшиви парични знаци са били иззети при операция на служителите на а...