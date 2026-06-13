Спират газа на Василев в Сърбия, дължи 220 млн.
Сръбската газова компания предупреди, че ще прекъсне доставките на газ от 1 май на фабриката за стъкло, собственост на злополучния банкер Цветан Васил...
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Сръбската газова компания предупреди, че ще прекъсне доставките на газ от 1 май на фабриката за стъкло, собственост на злополучния банкер Цветан Васил...